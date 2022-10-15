Kılıçdaroğlu: "Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm"

15.10.2022 18:21

Kılıçdaroğlu: "Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu: "Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm"

BARTIN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, madendeki patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin cenazesine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bütün işçilere ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamasında, "Biraz önce bir cenazedeydik. Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm. Biz 21. yüzyıldayız. Yılbaşı gecesini maden işçilerinin koşullarını öğrenmek için görmek için bir yılbaşı gecesini yerin yüzlerce metre altında geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar, bu insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Soma'yı, Ermenek'i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Bu kitle ölümler neden sadece Türkiye'de oluyor. Dünyanın başka ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. Önlem alacağız diyorlar, 20 yıldır neredesiniz, nerede önlem alacaksınız. Bu ailelere kim hesap verecek. Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu arkadaşlar? Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm' - Son Dakika

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