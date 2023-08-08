Kılıçdaroğlu: Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur

08.08.2023 18:10

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmeleri hakkında konuştu. Akbelenlilere seslenen Kılıçdaroğlu, ''Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün yapılacak Akbelen görüşmeleri hakkında konuştu. Akbelenlilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur" dedi.

"TOPRAĞIN OLMADIĞI YERDE VATAN OLMAZ"

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugünün Meclis için özel bir gün olduğunu söyledi. Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki maden sahasında vatandaşların topraklarına sahip çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siz toprağınıza sahip çıkıyorsanız bilin ki vatanınıza sahip çıkıyorsunuz. Toprak vatandır, toprağın olmadığı yerde vatan olmaz. Ağacınıza, bahçelerinize, ormanda yaşayan canlılara sahip çıkıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin "vicdanlı milletvekillerine" Akbelen'e gidip bakmaları çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinin görüp duyduklarını onların da görüp duymasını istediğini söyledi.

"TOPRAK MESELESİ VATAN MESELESİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, bu çağrıyı bugün Meclis Genel Kurulu'nda da yapacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı partilerinin milletvekillerinin Genel Kurul salonuna gelmeyip koridorda bekleyeceklerini, Meclis'te çoğunluk sağlanırsa içeri girerek 'hayır' oyu vereceklerini iddia etti.

"'HAYIR' DİYENE OY VERİRSİNİZ İLİ ELİM YAKANIZDA OLUR"

Elinin, "hayır" diyene oy verenlerin iki yakasında olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ağacı seven, kurdu, kuşu seven, toprağını seven, vatanını seven bir kişi buna 'hayır' diyemez. Bu sıradan bir olay değil. Sıradan bir olay olsa tamam, itiraz et, 'Kardeşim ben buna katılmıyorum' de. Ama bu bir toprak meselesi, vatan meselesi, su meselesi, hava meselesi." ifadelerini kullandı.

Kömürü işleyecek santrallerde filtrelerin yetersiz olması halinde yaşanacak olumsuzluklara değinen Kılıçdaroğlu, "O nedenle sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak benim, arkadaşlarımın, bütün vatanseverlerin ortak görevi." diye konuştu.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (9)
  • seçkin mert: Allah aşkına bırak çek git artık yaaaaaaaa Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • Cellat 53: İktidara zemin hazırlamayı bırak kemal Cevap Yaz 11 30 Yayından Kaldır
  • Şener Sürgeç: Kılıçtaroglu sen vatanının ve milletini seviyorsan o koltuğu bırakır gidersin gitmezsen iki elim yakanda olsun bize miras kalan partiyi ne hale getirdin o parti babandan sana kalmadi atatürkten türk milletine kaldi kendi malın gibi kullanıyon git kendine partimi kuruyon dernekmi kuruyon yakamizdan düş yeter Cevap Yaz 44 7 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Hayır diyene oy verirseniz iki elim yakanızda olur - Son Dakika


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