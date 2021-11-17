Üye Girişi
Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

17.11.2021 10:42

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile birlikte Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ne ziyarette bulundu. Yoğun ilgiliyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog ise ziyarete damga vurdu. CHP liderinin "Bizim kırmızı halımız yok" diyen ve basması yönünde ısrar eden esnafın yere serdiği montunun üzerine basmamak için sarf ettiği çaba kameralara saniye saniye yansıdı.

Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.

ESNAFIN ISRARINA RAĞMEN MONTUN ÜZERİNE BASMADAN GEÇTİ

Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.

ANKARA MİLLETVEKİLİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Kılıçdaroğlu ile 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika

MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında 10:45 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var 10:42 Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! 10:39 Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!
Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi 10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video 10:29 Ferdi Tayfur 76 yaşında: Doğum gününe özel video Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti 10:14 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye 10:02 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi 09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
10:44 MSB, Türkiye ve ABD arasındaki toplantı hakkında "Olumlu geçti" sözlerini kullandı
10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı
10:42 Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu
10:42 Son Dakika: Ermenistan sınırındaki çatışmalar yeniden başladı: 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var
10:41 Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı
10:35 Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu
10:34 Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı yükseltildi
10:31 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak!
10:26 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:24 Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası
Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar Çatıda 'bu kadar da olmaz' dedirten anlar         
10:46
Fenerbahçeli Samatta rehin alındı Fenerbahçeli Samatta rehin alındı         
10:43
Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı Merve Boluğur'un paylaştığı video kafaları karıştırdı         
10:41
Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu Defalarca bıçaklanan adamı komşuları kan izlerini takip ederek buldu         
10:35
Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor Ispanak satamayan esnaf afiş asarak satış yapmaya çalışıyor         
10:33
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:26
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!         
09:51
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ile montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement