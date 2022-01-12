ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, Karadeniz Ereğli Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz Ereğli Belediyesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, yarınki Zonguldak temasları öncesi Karadeniz Ereğli Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Posbıyık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulunacak, öğlen bir otelde düzenlenecek etkinlikte muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya gelecek.