Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde gergin anlar! Aracın önünü kesip yumrukladılar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde gergin anlar! Aracın önünü kesip yumrukladılar

28.07.2023 15:46

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevrecilerin direnişine destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği Akbelen ziyareti, gergin anlara sahne oldu. Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesen bir grup, "Araca değil barikata" sloganları attı.

Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmesi çalışmasına yönelik protestolar sürerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eylemcilerin nöbet tuttuğu Akbelen'e gitti. Kılıçdaroğlu'nun ormanda incelemelerde bulunmadığını öne süren çevreciler makam aracının önünü keserek sloganlar attılar.

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar

"YANINIZDAYIM"

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada ise "Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşana mı 'beşli çeteler' diyorum. Boşuna mı, 'bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum… Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz sizin yanınızda" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar

CHP'Lİ VEKİL DE EYLEMCİLERLE TARTIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'yla Akbelen'e giden CHP milletvekili Mahmut Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında "Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik" dedi. Eylemcinin, "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" demesi üzerine geri dönen Tanal, " AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine eylemciler Tanal'ı da yuhaladı.

Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde ortalık karıştı! Aracın önünü kesip yumrukladılar
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Ver. Birer paket makarna yanında da bir çuval patetes iş tatlıya bağlansın geçmişte hep öyle oldu :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Nükleer santralleri maden çıkarma sahalarını gökyüzündeki bulutlara yapmamızı bekleyen kara cahiller. Sonra da vay efendim elektrik faturası çok geliyor vay efendim ekonomi kötü. Elin gavuru el kadar ülkesine 50 tane nükleer santral kurar yeri yedi kat kazır maden çıkartır bizim mandacılar halen neyin peşinde. Düşün artık milletin yakasından Cevap Yaz 53 26 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen, Muğla, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretinde gergin anlar! Aracın önünü kesip yumrukladılar - Son Dakika


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