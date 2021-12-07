Kılıçdaroğlu'na 10 defa "Aday mısın?" diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor. Dün başlayan ve 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Meclis'te gergin anların yaşanmasına neden oldu.

"ADAY MISIN?" SESLERİ

Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ve dövizdeki artış gibi konulardan söz ettiği anlarda defalarca "Aday mısın?" sesleri yükseldi. Söz konusu seslerin kimlerden yükseldiği ise merak konusu oldu. Kısa süre sonra ise soruyu soranın kim olduğu ortaya çıktı.

ALPAY ÖZALAN TAM 10 DEFA "ADAY MISIN?" DEDİ

TBMM tutanaklarına göre, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'na en az 10 kez "Aday mısın?" diye sordu ve toplamda 13 kez cumhurbaşkanı adaylığından bahsetti.

AK PARTİLİ VEKİLLER ADAYLIĞI SORDU

AK Partili milletvekillerinden Ramazan Can, Salih Cora ve Metin Yavuz'un da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kürsüye "Aday mısın?" diye seslenmesi tutanaklarda yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: GELİYOR GELMEKTE OLAN

"Aday mısın?" sorularına sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden seni bu kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan" diye yanıt vererek konuşmasına devam etti.