Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?

23.05.2023 22:14

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na konuk olduğu televizyon programında "Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?" şeklinde soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruyu "Doğrusunu isterseniz 1. turda sonuç alacağımızı düşünüyordum" diyerek cevapladı.

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu programda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"1. TURDA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK"

Kılıçdaroğlu'na programda "Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Doğrusunu isterseniz 1. turda sonuç alacağımızı düşünüyordum. İki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var. Ve tek bir oy pusulasında iki kişi var. Seçimin ötesinde bu bir referandum" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNUDUR"

Açıklamasının devamında sandığa gidecek seçmene çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Siz Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirmek isterseniz Erdoğan'a, buna karşı iseniz Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Yeni sığınmacılar da gelsin, sayıları 10 milyon yapacağım diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır ben sığınmacıları en geç 2 yıl içinde göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ekonomide istikrarsızlık devam etsin, fakir fukara kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. 2. tur seçim değil bir referandum haline gelmiştir. Olay bir referandum olayı. Türkiye'nin beka sorunudur. Bu çerçevede bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MECLİS'TEKİ TABLO DEZAVANTAJ DEĞİL"

Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Tam tersine büyük bir yarar. Bakın ortak mutabakat metninde bütçe harcamalarının sağlıklı bir şekilde denetlenmesi için Kesin Hesap Komisyonu kuracağımızı, başkanlığını da ana muhalefet partisinden olmasını istedik. Yaptığımız bütün harcamaların hesabını parlamentoda muhalefete vereceğiz. Halkımız 'çoğunluk burada olsun' dedi. Eyvallah çoğunluk burada olsun. Mesele yok, her türlü denetime parlamento açık olacak. Yaptığımız açıklamalar, aldığımız kararlar. Parlamento bir denetim organı aynı zamanda. Parlamentoyu ve AK Parti'yi rahatsız edecek kanunu niye götürelim ki? Bizim götüreceğimiz yasalar toplumun yararına olacak. Biz Türkiye'de siyaset anlayışını değiştireceğiz. Örneğin bütçe kanunu gelecek değil mi? Kaynakların nereye harcandığının hesabını parlamentoya vereceğiz. Sayıştay'ın bütün denetim raporları oraya gidecek. Sarayın bütün harcamaları gizli, kimse bilmiyor. Biz bütün bunları açacağız. Parlamentodaki 600 milletvekili bizim götüreceğimiz yasalara 'evet, haklısınız' diyecekler" şeklinde konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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