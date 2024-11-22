Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı

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Siyasi yasak istemiyle yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara Adliyesi'ne gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı.

22.11.2024 14:43
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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.

PARTİ LİDERLERİ DE DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi.

ÖZDAĞ İZDİHAMIN ORTASINDA KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara Adliyesi'ne gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, izdihamın ortasında kaldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Özdağ'ın bir anda kalabalığın ortasında kaldığı ve binbir güçlükle bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kılıçdaroğlu\'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa sagdic:
    adalet elbet erdogan ailesine de lazim olacak 19 26 Yanıtla
  • Behzat:
    keşke ezseidiniz. 10 5 Yanıtla
  • Mustafa Karakoç:
    Türkiye siyasetçileri içerisinde dürüst ahlaklı toplumun hakkını arayan, adalet için yaptığı mücadelede yılmayan tek lider. onuda hazmedemediniz, bir gün adalet hepimize lazım olacak 5 7 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    hakareti yalanı dolanı özgürlük ve hak sanan zavallı kişiler, kendinize yapılmasını istemediğiniz hareketleri başkasına yapmayın, yaparsanız da sonuçlarına katlanın 1 3 Yanıtla
  • k K:
    ümit özday bu zekanla CHP lilerde daha fazla oy alacaginda suphe yoktur. seni sevmeyen nalari havaya dikecek yakinda. 0 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bukalemun iş başında 0 0 Yanıtla
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