Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit

14.12.2021 19:21
Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler düzdü. İttifak konusuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP'ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey'le, Meral Hanım'la bunda birleşiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'a verdiği röportajda gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ

İttifak konusuyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP'ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey'le, Meral Hanım'la bunda birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

MADIMAK KATLİAMI'NA DEĞİNDİ

1993'te belediye başkanı olduğu Sivas'ta yaşanan Madımak Katliamı'yla ilgili değerlendirmelerden bulunan Karamollaoğlu, "O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz'da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz'da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli. İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Yaptığı hazırlık dikkat çekti 18:57 Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Yaptığı hazırlık dikkat çekti
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı 15:53 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem CHP'li Neslihanoğlu'nu 13:00 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi

Son Dakika Haberleri
19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
19:04 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:28 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Altun'nun savunması: Barışı sağlamak için gittim
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi         
19:09
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor         
14:09
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 19:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement