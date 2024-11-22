Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Kılıçdaroğlu duruşma salonunda verdiği ifadede eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Sayın Yargıç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Kılıçdaroğlu'na ailemi emanet ederim' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin etmedim" dedi.

22.11.2024 15:15
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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.

LİDERLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi. Bu arada, güvenlik kuvvetleri sabahın erken saatlerinde adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

AKŞENER İÇİN OLAY SÖZLER

Kılıçdaroğlu duruşma salonunda verdiği ifadede eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de olay ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "Sayın Yargıç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'na ailemi emanet ederim' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim, evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim" ifadelerini kullandı.

"NE MUTLU Kİ KARŞINIZA HIRSIZLIK SUÇUNDAN ÇIKMADIM"

Kılıçdaroğlu savunmasına şu şekilde devam etti; "Ne mutlu ki bana, karşınıza 'Hırsızlık ve yetim hakkını zimmete geçirmek' suçundan çıkmadım. Ve yine ne mutlu ki bana Sayın Yargıç, karşınıza 'Vatana ihanetten' de çıkmadım. Karşınıza Sayın Yargıç, 'Hırsıza hırsız' dediğim için çıktım.

"TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KURŞUNLANDIM"

Sayın Yargıç, bütün görevlerim süresince çok büyük bütçeler yönettim. Çok sayıda memura amirlik yaptım… Ne beytül malın bir kuruşuna el uzattım ne de bir kişiye müsaade ettim. Çeteler, baronlar ve mafyalar hep karşımda olmuştur. Bütün yaşamım boyunca parayla hiç işim olmadı, dönüp yüzüne bile bakmadım. Terör örgütü PKK tarafından kurşunlandım… Güçler ayrılığı olmayan ve teslim alınabilecek tek bir kişi üzerine inşa edilen bu ucube sistem ülkemiz için beka meselesidir. Erdoğan, ülkemiz, devletimiz, birliğimiz ve geleceğimiz için bir tehdit ve tehlikedir.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu, 75 yaşındayım. Hayatım boyunca alnımın teriyle kazandım, Çocuklarımı helal lokma ile büyüttüm. 100 yıl sonra bir kere daha söylüyoruz, Ne bu devleti ne de bu milleti 'Köhne Bizans'ın Yıldız Burcunda oturan baykuş' özentilerine bırakmayacağız."

Kılıçdaroğlu\'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen \'işbirlikçi\' çıktı, güvenmem hataydı

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mehmetali Karatay:
    Akp yolsuzluklarının hsp sorcak tek isimdi 110 69 Yanıtla
  • Murat:
    PKK destekçisi DEM'li dostların ve PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'a güveniyorsun ama kemal efendi.!!! 61 102 Yanıtla
  • Deutschland:
    yürü be aslan yiğit adam evine ekmek götürmeyip milyonluk adamları savunanlar utansın senden 111 45 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    hiç bişeye faydası olmayan bir adamsın.. 58 93 Yanıtla
  • serdar gür:
    Geceliği 100bin olan otelde de helal parayla kaldın kesin. La Fontaine'den masallar. 53 57 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Türkiye için en onurlu şerefli siyasetçiydi lakin kîymeti bilinmedi 46 31 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    akşener tayyibin ajanı imiş 45 20 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sayin KILIÇDAROGLU hakli zilli meral sarayin işbirlikçisi çikti 33 16 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Meral abula da meral abula 26 11 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Trol partiler var Muhalefetin içine sız ve bozgunculuk çıkar Akşener Eski başkan ve eski bakan olmak üzere 23 12 Yanıtla
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