Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin! - Son Dakika

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini hedef alarak, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur." demişti.

Grup toplantısında Bahçeli'ye yanıt veren CHP Lideri, "Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim, bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin!" dedi

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

ERDOĞAN'A "GİDERLERSE GİTSİNLER" YANITI

"Doktorların talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde "Açık konuşuyorum varsın giderlerse gitsinler" diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı ülkelerinde kalacak!

Bizim iktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek, onun dışında herkes sevinecek. Bundan herkesin emin olmasını isterim.

Türk Telekom soygunu oldu. Hariri ailesine koskoca şirket peşkeş çekildi. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet altyapısının güçlendirilmesi... Bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, beytülmale el uzatanların elini çekmek bizim görevimizdir."

DİYARBAKIR ZİYARETİ: MİLLİYETÇİLİK BUDUR

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin biz bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğim" dedim. Diyarbakır'a da vermek için proje hazırladık. "Bizim üretmeye ihtiyacımız var" diyorsan tek bir adresin var kardeşim. Adı, şanı, şerefi belli; Cumhuriyet Halk Partisi!

Milliyetçilik budur, önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu.

Adam Afrika'ya gidiyor, orada yer kiralıyor ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek, vay sen oraya nasıl gidersin. Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim, bu ülke için, vatanım için, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin!"

SEÇİM YASASI DÜZENLEMESİ

"Seçim barajı yüzde 33 olsun diyoruz niye korkuyorsun? MHP barajı açamaz o yüzden barajı yüzde 7'ye indirelim. Bir parti için koltuğunuz elden gider diye baraj düşürüyorsunuz. "Öyle bir kanun çıkaralım ki koltuğumuzu koruyalım" diyorsunuz. Hiçbir güç, hiçbir kanun seni koltuğundan etmemize engel olamayacak."