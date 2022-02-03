Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon oranı yorumu: Nebati bey üzülmesin diye TÜİK istediğini vermiş! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

"ENFLASYON ORANI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,7 olarak açıklanan enflasyon için "Yüzde 127 fatura gelmiş ama enflasyona bakıyorsunuz 48-50 civarında gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Hazine Bakanı Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon Nisan ayında tepe olacak yüzde 50'yi göreceğimizi düşünmüyorum umarım yanılmam" sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu "Yanılmamış doğru, TÜİK onun istediği yanıtı vermiş 50'nin biraz altında göstermiş Nebati Bey üzülmesin diye."

"ANAYASA YAPMIŞSANIZ, AİHM KARARLARINA UYACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Osman Kavala kararına yönelik açıklamasına cevap olarak konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu açıklama şu demek; bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, yasalar yok, uluslararası anlaşmaları görmezden geliyoruz, ülkemizi istediğimiz gibi yönetiriz. Arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkarırız. Eğer siz bir anayasa yapmışsanız ve anayasadaki düzenlemeye göre AİHM kararlarına uyacaksanız ve zorunlu olarak tüm mahkemelerin uygulaması gerekiyor demeniz gerekirken 'biz buna uymayacağız' demek ülkenin itibarını zedeliyor. Bu bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş bir darbedir. Biz bu ülkede demokrasi olmadığını biliyoruz ama Erdoğan bunu tüm dünyaya ilan etti."

"TRABZONLU EVLADIMIZIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Trabzon'da kendisine 'hain' diyen çocuğun sorulması üzerine "Sevgili evladımızı seviyorum, gözlerinden öpüyorum kimse merak etmesin" dedi.