Kılıçdaroğlu'ndan iktidara beklenmedik soğan göndermesi: Eskiden bunları bizden görünenler yapardı

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez soğan fiyatları üzerinden dikkat çeken bir özeleştiri yaptı.

"ESKİDEN BUNLARI BİZDEN GÖRÜNENLER YAPARDI"

Soğan fiyatlarını gündeme getirenlerin 'Soğan kafalı' diye eleştirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. 'Soğan kafalı' diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. 'Makarnacı, kömürcü' diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de" ifadelerine yer verdi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BİZ DEĞİŞTİK"

Açıklamasının devamında "Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah'ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;