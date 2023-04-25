Kılıçdaroğlu'ndan iktidara beklenmedik soğan göndermesi: Eskiden bunları bizden görünenler yapardı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara beklenmedik soğan göndermesi: Eskiden bunları bizden görünenler yapardı

25.04.2023 17:00

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan fiyatları hakkında sitemde bulunanları "soğan kafalı" diye nitelendirenlerin bu davranışlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Eskiden benzer davranışları bize benimsetmeye çalışanları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez soğan fiyatları üzerinden dikkat çeken bir özeleştiri yaptı.

"ESKİDEN BUNLARI BİZDEN GÖRÜNENLER YAPARDI"

Soğan fiyatlarını gündeme getirenlerin 'Soğan kafalı' diye eleştirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. 'Soğan kafalı' diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. 'Makarnacı, kömürcü' diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık. Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de" ifadelerine yer verdi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BİZ DEĞİŞTİK"

Açıklamasının devamında "Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah'ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bomba soğan göndermesi: Eskiden bunları bizden görünenler yapardı
YORUMLAR (5)
  • Arjin Sert: Türk milleti herseyi boş verecek bu adam gelirse koynunuzda ki namusunuz bile kalmaz Cevap Yaz 62 102 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Soğan bile senden faydalı olabilir maalesef, traktörleri hâlâ teslim etmedin,sanki biri beni gıdıklıyor, seni görünce gülme krizine giriyorum maalesef. Cevap Yaz 71 99 Yayından Kaldır
  • Derin Düşünce: o zihniyet hala içinizde. size oy vermeyenlere koyun ak trol makarnacı insanları chp zihniyeti kadar iteleyen bir kesim yok . hatta şimdi şu algı var yaşlılar emekliler ölsün biz akp den kurtulalım diye söylüyorlar. sen hala bu beyinlerle seçilemezsin senide bu millet cumhurbaşkanı yapmazlar Cevap Yaz 54 77 Yayından Kaldır
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