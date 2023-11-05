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Kılıçdaroğlu'ndan kaybettiği CHP Genel Başkanlığı seçiminin ardından ilk açıklama - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan kaybettiği CHP Genel Başkanlığı seçiminin ardından ilk açıklama

Son Güncelleme: 05.11.2023 03:26

38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ile yarıştığı seçimi kaybeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultayı sonrası, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

13 YILLIK GENEL BAŞKANLIĞI SONA ERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan zaferle çıkan Özgür Özel oldu. Kılıçdaroğlu ise 13 yıl sonra genel başkanlık koltuğuna veda etti.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNİ, BUGÜNE KADAR ONURLA TAŞIDIM"

Kılıçdaroğlu, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum.

"ÖZEL'İ KUTLUYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum"

Kılıçdaroğlu'ndan kaybettiği CHP Genel Başkanlığı seçiminin ardından ilk açıklama

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan kaybettiği CHP Genel Başkanlığı seçiminin ardından ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan kaybettiği CHP Genel Başkanlığı seçiminin ardından ilk açıklama - Son Dakika
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