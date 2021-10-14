Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz

14.10.2021 13:17
Kılıçdaroğlu'ndan

Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya "Biz bilerek adını kullanmıyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bakın, orada da kullanmazlar. Çünkü terör örgütleri bunu ister, adı duyulsun ister. Biz bunun için söylemiyoruz" cevabını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ankara Kanaat önderleri, Muhtarlar ve Sivil Toplu Örgütü Temsilcileri" ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na soru cevap kısmında " PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ADI DUYULSUN İSTER"

Terör örgütü PKK'nın adını bilerek kullanmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, " Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bakın, orada da kullanmazlar. Çünkü terör örgütleri bunu ister, adı duyulsun ister. Biz bunun için söylemiyoruz. Bu terör örgütünün, bu terör örgütüne destek veren, onlarla iş tutanın, onların da Allah belasını versin" dedi.

"6 MİLYON KİŞİYİ TERÖRİST İLAN EDEMEZSİNİZ"

HDP'yle ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 milyon oy alan bir partiyi terörist ilan ederseniz, bu 6 milyon kişiyi de terörist ilan etmiş olursunuz, ülkenin birliği ve bütünlüğü için tehlikeli bir şeydir" diye konuştu.

"KURUMLARIN DİNİ OLMAZ"

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, partisine dini anlamda yöneltilen eleştirilerle ilgili, "Kurumların dini olmaz. İnsanların dini olur, o da Allah ile kul arasındadır. Oraya girmeye kimsenin hakkı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim dönemimizde kuruldu. İmam Hatipleri açan biziz. CHP'nin bu konuda bakışı çok net. Biz dinin siyasete alet edilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz? sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Terör, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?' sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok 14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü 14:02 Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı 12:36 Şap aşısı yapılmasına kızan inek, şiddetli tekmesiyle veterinerin çenesini kırdı
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor

Son Dakika Haberleri
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı         
14:17
Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar         
14:04
Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti         
13:59
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement