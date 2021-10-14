Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ankara Kanaat önderleri, Muhtarlar ve Sivil Toplu Örgütü Temsilcileri" ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na soru cevap kısmında " PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ADI DUYULSUN İSTER"

Terör örgütü PKK'nın adını bilerek kullanmadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, " Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bakın, orada da kullanmazlar. Çünkü terör örgütleri bunu ister, adı duyulsun ister. Biz bunun için söylemiyoruz. Bu terör örgütünün, bu terör örgütüne destek veren, onlarla iş tutanın, onların da Allah belasını versin" dedi.

"6 MİLYON KİŞİYİ TERÖRİST İLAN EDEMEZSİNİZ"

HDP'yle ilgili gelen bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "6 milyon oy alan bir partiyi terörist ilan ederseniz, bu 6 milyon kişiyi de terörist ilan etmiş olursunuz, ülkenin birliği ve bütünlüğü için tehlikeli bir şeydir" diye konuştu.

"KURUMLARIN DİNİ OLMAZ"

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, partisine dini anlamda yöneltilen eleştirilerle ilgili, "Kurumların dini olmaz. İnsanların dini olur, o da Allah ile kul arasındadır. Oraya girmeye kimsenin hakkı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim dönemimizde kuruldu. İmam Hatipleri açan biziz. CHP'nin bu konuda bakışı çok net. Biz dinin siyasete alet edilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.