Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacak memurları uyardı: Partici değil, devletten yana olun - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacak memurları uyardı: Partici değil, devletten yana olun

13.05.2023 15:33

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Sandıklarda olacak kahramanlara" notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere: Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın devlet bakidir asıl olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun." dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesaplarında, "Sandıklarda olacak kahramanlara..." notuyla bir video paylaştı.

"KİMSEYİ KORKUTAMADILAR"

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şunları söyledi: "Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonuyla kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı: Sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ne oldu? Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi. Kimseyi korkutamadılar. Çünkü o sandıklara müşahit gidecek gönüllüler; erdem savaşçıları, vicdan emekçileri. Onlar hepimizin olmak istediği kişiler.

"ASLA YERİNİZİ TERK ETMEYECEKSİNİZ"

Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Hikayenizi dünya konuşacak. Yıllarca anlatılacaksınız. Size ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. İstanbul, Ankara seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyeceksiniz, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

"PARTİCİ DEĞİL DEVLETTEN YANA OLUN"

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere: Hükümetler geçicidir, sakın unutmayın devlet bakidir asıl olan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti azı kaldı."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (5)
  • ali cessur: La bi sus Cevap Yaz 15 15 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Dili sürçmüş Kılıçdaroğlu nun her zaman olduğu gibi yine devletten yana olun demiş aslında ABD ne diyorsa asla unutmayın diyor. ABD destekçileri görevinizi unutmayın diyor. Cevap Yaz 20 18 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bugün bari sussan keşke, ama dayanamazsın, sanki biri beni gıdıklıyor, seni görünce gülme krizine giriyorum maalesef. Cevap Yaz 32 13 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacak memurları uyardı: Partici değil, devletten yana olun - Son Dakika


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