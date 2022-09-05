Ordu'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

05.09.2022 18:25
Ordu'ya şehit ateşi düştü (2)

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARETGiresun'da yarın yapılacak olan grup toplantısına katılmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit...

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Giresun'da yarın yapılacak olan grup toplantısına katılmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Baba Yılmaz Kesti'ye taziye dileklerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre acılı baba ile konuştu. Kılıçdaroğlu, yapılan duaların ardından Giresun'a hareket etti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ordu'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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