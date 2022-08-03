Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum

03.08.2022 11:37
Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20'sinin aynı çıktığı iddia edilen KPSS sorularıyla ilgili açıklamada bulundu. KPSS'nin bütünüyle bakıldığında "kesin şaibeli" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz." dedi.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından sosyal medya kullanıcıları bomba bir iddia ortaya attı. Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürülmesi büyük bir tartışma yaratırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çeken bir adım atarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldı.

"KPSS'DE SINAVIN ŞAİBESİ BİR YANA MÜLAKATLAR ZATEN ŞAİBELİ"

Yaşanan olay sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

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