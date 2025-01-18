Kılıçdaroğlu\'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Politika

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, 'normalleşme' sürecine tepki gösterdi.

AKREP VE KURBAĞA HİKAYESİNİ ANLATTI

"Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben ben akrebim tabiatım bu der" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Kıssadan hisse eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun" diye konuştu.

CHP İÇİNE MESAJ

CHP içine de mesaj veren eski genel başkan, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" sözlerini sarf etti.