Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaşıp CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Yayınladığı videoda akrep ve kurbağa hikayesini anlatan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetiminin yürüttüğü 'normalleşme' sürecine tepki gösterdi.

18.01.2025 18:14  Güncelleme: 18:25
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, 'normalleşme' sürecine tepki gösterdi.

AKREP VE KURBAĞA HİKAYESİNİ ANLATTI

"Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben ben akrebim tabiatım bu der" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Kıssadan hisse eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun" diye konuştu.

CHP İÇİNE MESAJ

CHP içine de mesaj veren eski genel başkan, "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu\'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Medya, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Çelikk:
    CHP seni Mumla Arıyor Keşke Bir Şansın Daha Olsaydı Ben Kemal Geliyorum 83 56 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    la bi yürü git bütün bu olumsuzlukların sebebi sensin.belli ki yine görev başındasın düş bu milletin yakasından. 74 51 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Kemal Kılıçdar oğlu. Bu ülkeye bu zamana kadar ne faydan dokundu? Zararından başka? 77 35 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Cok aricaniz bu adami Hakli Sn Genelbaskan ozgur efendin yumsadi 47 64 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    girdiği hiçbir seçimi kazanamayan ve yıllarca a Ka pe nin kazanmasını sağlayan biri mi söylüyor bunları. 37 28 Yanıtla
  • taşkın karakuş:
    sende İsmet İnönü gibi dışarıya şirin görünmek için memleketi sadacaksın asıl halkına süşman asıl sinsi akrep sensin müslümandan akrep olmaz bunu unutma 31 23 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    GELEN GİDENİ ARATTIRIR BİR DEYİŞ VARDIR ÇOLUK ÇOCUĞA PARTİ TESLİM EDİLİRSE SONUCU ÇOK AĞIR OLUYOR HANİ 23 NİSANDA ÇOCUKLARA KOLTUKLAR VERİLİRDİ KİMİ VALİ KİMİ BAKAN KİM PARTİ BAŞKANI YAHU ANLAMADIĞIM BİR ŞEY O ÇOCUKLARIN İÇİNDEKİ ÖZGÜR ÖZEL İSİMLİ ÇOCUĞA CHP KOLTUĞUNA OTURTTULAR O GÜN BU GÜN KALKMIYOR 31 16 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Mezhepsel ayrışmaya sebep oluyorsun. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı varken esed rolü oynuyorsun. Sen sağlıklı bir siyasetçi değilsin. 26 18 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kurbağa ,altında ateş yanan su dolu kaba dalar ,su ılık olduğu için şöyle bi rahatlar ,ılık suyun verdiği rahstlık ile uykuya kalır. Ateş yandıkca suyun sıcaklığı artmakta olduğunun farkında olmayan kurbağa haşlanacağın dan haberi yoktur. ılık su kabına giren kurbağa gibisin kemal amca su ısındı ve haşlanıp öldün . Farkında değilsin :))) 27 9 Yanıtla
  • Apple User:
    Allah razı için sus 22 12 Yanıtla
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