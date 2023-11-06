Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde

Kurultayda Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum." dedi.
CHP 38. Olağan Kurultayı sona erdi. Kurultayda Özgür Özel'le birlikte genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından sessizliğe gömüldü.
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Serbestiyet'e değerlendirmelerde bulunan Hikmet Çetin, bu hafta ABD'ye gideceği için Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e bırakacağı devir-teslim törenine katılamayacağı, bu yüzden öncesinde nezaket ziyareti yaptığını söyledi
Kılıçdaroğlu'nu nasıl gördüğüne ilişkin konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hikmet Çetin şunları söyledi: "CHP'de bir değişime ihtiyaç vardı. Bundan sonra İmamoğlu ile Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP'lilerin göstereceği performans, muhalefetin elinin iktidar karşısında güçlenmesini sağlayabilir.
Kılıçdaroğlu yarıştan çekilseydi çok şık olurdu. Kürsüye çıkıp Özgür Özel'in elini tutsaydı, havaya kaldırsaydı tüm CHP, Kılıçdaroğlu'nu bana göre omuzlarında taşırdı. Ama olmadı."
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