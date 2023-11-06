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Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde

Son Güncelleme: 06.11.2023 22:19

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, kurultayda genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Hikmet Çetin, ''Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum.'' dedi.

Kurultayda Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU, YENİLGİNİN ARDINDAN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

CHP 38. Olağan Kurultayı sona erdi. Kurultayda Özgür Özel'le birlikte genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Kılıçdaroğlu seçimlerden yenilgiyle ayrılmasının ardından sessizliğe gömüldü.

HİKMET ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Serbestiyet'e değerlendirmelerde bulunan Hikmet Çetin, bu hafta ABD'ye gideceği için Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunu Özgür Özel'e bırakacağı devir-teslim törenine katılamayacağı, bu yüzden öncesinde nezaket ziyareti yaptığını söyledi

"KILIÇDAROĞLU'NU RAHATLAMIŞ GÖRDÜM"

Kılıçdaroğlu'nu nasıl gördüğüne ilişkin konuşan Çetin, "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde. Bundan sonra yaşanacak her şeyin herkes için iyi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde

"CHP'DE BİR DEĞİŞİME İHTİYAÇ VARDI"

Hikmet Çetin şunları söyledi: "CHP'de bir değişime ihtiyaç vardı. Bundan sonra İmamoğlu ile Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP'lilerin göstereceği performans, muhalefetin elinin iktidar karşısında güçlenmesini sağlayabilir.

"KILIÇDAROĞLU YARIŞTAN ÇEKİLSEYDİ ÇOK ŞIK OLURDU"

Kılıçdaroğlu yarıştan çekilseydi çok şık olurdu. Kürsüye çıkıp Özgür Özel'in elini tutsaydı, havaya kaldırsaydı tüm CHP, Kılıçdaroğlu'nu bana göre omuzlarında taşırdı. Ama olmadı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Hikmet Çetin: Rahatlamış gördüm, morali yerinde - Son Dakika
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