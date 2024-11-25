Kılıçdaroğlu'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti'li isimden itiraf gibi açıklama - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti'li isimden itiraf gibi açıklama

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Eski İYİ Parti GİK üyesi Tolga Akalın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i hedef alan ifadelerinin ardından itiraz gibi bir açıklamaya imza attı. Akalın, Akşener'in 2023 seçimlerinde kendisinin aday olmak istediğini öne sürdü.

25.11.2024 11:53  Güncelleme: 12:54
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen davanın duruşmasında yaptığı açıklamalar İYİ Parti'de ortalığı karıştırdı.

Eski CHP Lideri, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili savunmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı... Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim Pişmanım" kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri karşısında Akşener sessizliğini korurken; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Eski defterleri açmanın kimseye faydası yok" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Tartışmaya ilişkin dikkat çeken açıklama İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalın, "Kemal Bey'in eksik bildiği husus şudur: Akşener, kendisine karşı aday olmak istedi ancak korkarak geri çekildi. İktidar işbirlikçiliği ise daha sonra" ifadelerini kullandı.

Akalın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmediği" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandığı süreçte yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"2 Mart 2023 tarihindeki Altılı Masa toplantısından birkaç gün önce İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK), 'Masaya Kemal Bey'in ismi gelirse ne diyelim?' sorusu yöneltildi. Çoğunluk, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu üzerinde mutabakata varılmasını önerdi, ancak Kemal Bey'in ismi gelirse kamuoyu yoklaması talep edilmesi gerektiği belirtildi.

"AKŞENER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN BİRİNCİ ÇIKMASINDAN ÇEKİN"

Toplantının sonuna doğru ben söz aldım. Kısaca, 'Kemal Bey'in ismi geldiğinde kamuoyu yoklaması talebinde bulunmamız doğru ancak yetersizdir. Masa bunu bir şekilde reddedecektir. Ayrıca 'üye yoklaması' isteyelim. Hiçbir genel başkan kendi üyesinden kaçamaz' dedim. Akşener önce şaşırdı ve ardından ani bir refleksle, 'Biz bunu inceledik, teknik mahsurları varmış' diye anlamsız bir gerekçe sunarak bu teklifimi reddetti."

Akalın, Akşener'in bu oylamanın sonucunda Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun birinci çıkmasından çekindiğini iddia etti.

"AKŞENER, KENDİSİ ADAY OLMAK İSTİYORDU"

"Akşener, aslında ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını istiyordu" diyen Akalın, Türkiye'yi Erdoğan ve Kemal Bey arasında bir tercihe zorlayarak üçüncü bir seçenek olarak kendisini aday yapmayı hedefliyordu. Ancak bu plan tutmadı" ifadelerini kullandı. İddialara ilişkin İYİ Parti cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kılıçdaroğlu\'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti\'li isimden itiraf gibi açıklama

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun Akşener sözleri eski defterleri açtı: Eski İYİ Parti'li isimden itiraf gibi açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Harun Çelik:
    Başından belliydi akşenerin Sinan oğlanın Fatih erbakanın ekepeye çalıştığı şu andada chp hariç tüm kılık kırtıklar ekepeye çalışıyor olaki seçimi ekepe kazanırsa birer kemik alıp oturacaklar bakmayın muhalif gibi göründüklerine 15 21 Yanıtla
  • Kemsl:
    demek bu altılı masa gelseydi vay halinize...Meral.resmen fetonun partisi ve masa feto kontrolünde bir kurguymuş. 16 7 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Türkiye'nin geleceğini umursamamışlar bile. 6 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    haro hevale pkk bile senin kadar calismiyor hdp trolu 0 1 Yanıtla
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