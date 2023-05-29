Türkiye, yoğun bir seçim sürecinin ardından 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyunu kullandı. Sonuçların belli olmasından sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.
Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaşırken; Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir yüzde 82.81 ile Tunceli oldu. Ülke genelinde yüzde 47.84 oy alan Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu aldığı diğer iller ise şu şekilde sıralandı:
Son Dakika › Politika › Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti - Son Dakika