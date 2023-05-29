Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti

Türkiye, yoğun bir seçim sürecinin ardından 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyunu kullandı. Sonuçların belli olmasından sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

EN YÜKSEK OYU TUNCELİ'DEN ALDI

Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaşırken; Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir yüzde 82.81 ile Tunceli oldu. Ülke genelinde yüzde 47.84 oy alan Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu aldığı diğer iller ise şu şekilde sıralandı:

Şırnak: Yüzde 76.30

Hakkari: Yüzde 72.11

Diyarbakır: Yüzde 71.61

Kırklareli: Yüzde 68.42

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