Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti - Son Dakika
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Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti

29.05.2023 09:43

Cumhurbaşkanı seçimini 2. turda yüzde 52.16 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı 5 il ise Tunceli, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Kırklareli oldu.

Türkiye, yoğun bir seçim sürecinin ardından 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyunu kullandı. Sonuçların belli olmasından sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

EN YÜKSEK OYU TUNCELİ'DEN ALDI

Erdoğan yüzde 82.45 ile en yüksek oy oranına Bayburt'ta ulaşırken; Kılıçdaroğlu'nun ise en yüksek oranına ulaştığı şehir yüzde 82.81 ile Tunceli oldu. Ülke genelinde yüzde 47.84 oy alan Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oyu aldığı diğer iller ise şu şekilde sıralandı:

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

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Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazanmasına yetmese de bu 5 ilde sandıklarda Kılıçdaroğlu rüzgarı esti - Son Dakika
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