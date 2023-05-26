Kılıçdaroğlu'nun EYT mesajı BTK tarafından engellendi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara gönderdiği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ilgili kısa mesajının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim; EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan, tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında, "Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim" mesajıyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, videoda, vatandaşlara gönderdiği (EYT ile ilgili kısa mesajının BTK tarafından engellediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, videonun yurttaşlar tarafından indirilip paylaşılması için bir link de paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EYT KONUSUNDA YAPACAKLARIMIZI ANLATMAK İÇİN KISA BİR MESAJ GÖNDERDİK. ANCAK BTK BU KISA MESAJIMI ENGELLEDİ"

"Sevgili halkım; meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün, EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kısa mesajımı engelledi.

"EYT'DEKİ ÇİFTE STANDART SON BULACAK. EYT'DEKİ BU ADALETSİZLİĞİ BİTİRECEĞİM"

Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim; EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor ama bir gün sonrasında sigortalı olan, tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin.

"SARAY'A VE SARAY APARATI KURUM YÖNETİCİLERİNE İNAT, TÜM MİLLETİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Şimdi, bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım; bu videonun altına, videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes, tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saray'a ve Saray aparatı kurum yöneticilerine inat, tüm milletimize ulaşacağız. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız."