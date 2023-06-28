Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısına Bahçeli'den tepki: İhanetin serbestisi olmaz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısına Bahçeli'den tepki: İhanetin serbestisi olmaz

28.06.2023 09:58

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Sabah saatlerinde kamera karşısına geçen MHP lideri Devlet Bahçeli, bu konunun sorulması üzerine "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın serbest kalması çağrısında bulundu. Bayram namazı sonrasında kameralar karşısına geçen Devlet Bahçeli'ye bu tutuklama kararı ve çağrı soruldu. Konunun gündemlerinde olmadığını belirten Bahçeli, "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" dedi.

"TECRİT HUKUKA AYKIRI" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ dün akşam tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPTI: YANARDAĞ SERBEST KALMALI

Yanardağ'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karara tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" dedi.

"ONLAR BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bu sabah bayram namazının ardından Alparaslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bu konu ve Kılıçdaroğlu'nun çağrısı hakkında ne düşündüğü soruldu. Konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirten MHP lideri, "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısına Bahçeli'den tepki: İhanetin serbestisi olmaz
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısına Bahçeli'den tepki: İhanetin serbestisi olmaz - Son Dakika


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