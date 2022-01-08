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Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak

08.01.2022 15:22
Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunuyorsa ona destek vereceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"HAKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Tablo düşündüğümden emin olun daha ağır. Eğer biz bir yüz yıl içinde Roman kardeşlerimizin sorununu çözememişsek ve çözülmemişse ve bunun bir numaralı sorumlusu siyaset kurumu ise hepimizin oturup düşünmesi lazım.

Kendi haklarınıza sahip çıkmanız lazım. Anayasanın, hukukun size verdiği hakları seslendirmeniz lazım. Seslendirseniz duyuramıyorsunuz biliyorum. Bu kardeşiniz sizin sesinizi sadece Türkiye'ye değil gerekirse bütün dünyaya duyuracak.

Cumhuriyet'i kurarken, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demişiz. Rakamlar bize farklı bir şey söylüyor. Türkiye coğrafyasına yayılmış olan romanların haklarının verilmediğini görüyoruz. Ötekileştirildiğini görüyoruz. İyi eğitim almadıklarını görüyoruz. O zaman bu sorunun çözülmesi lazım.

"OKULU TERK EDEN ÇOCUKLAR İÇİN ÇÖZÜMÜ BULDUM"

Okula giden çocukların bir kısmı okulu terk ediyor. Onun formülünü de buldum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda okula giden bütün Roman çocuklara burs vereceğiz. Tek şartımız var, okula devam ettiği sürece burs hiç kesilmeyecek. Böylece aile çocuğunun sürekli okula gitmesini isteyecek. Göreceksiniz, nasıl diğer ailelerin çocukları okuyorsa sizinkiler de okuyacak. Özellikle müzik konusundaki üstün yeteneklerinden faydalanacağız.

"KADININ BANKA HESABINA PARA YÜKLENECEK"

Hiçbir aile Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın asgari ücretin altında geliri olmasını istemiyoruz. Bunun güvencesini Aile Destekleri Sigortası'nı vererek düzelteceğiz. Her birimizin, toplumda huzur içinde yaşamamız için en azından ortalama bir gelire sahip olmamız, yaşadığımız kentin sokaklarında özgürce, huzur içinde dolaşmamız gerekir. Her evde mutlaka bir sigortalı olacak. Bunu sadece söylemde bırakmamak gerekiyor. İster belediye, ister merkezi hükümet eleman alırken önce sigortası olmayan hanelerden bir kişiyi sigortalı olarak alacak. O zaman evlerde huzur, bereket olacak.

Bu ödemeyi yaparken kadının banka hesabına para yüklenecek. Kişinin onurunu koruyacağız, yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Bunu yapmak kanunlara aykırı mı? Lütuf mu? Sosyal devlet dediğimiz bir kavram var. Sosyal devlet vatandaşı ezmeyen devlet demektir. Devlet size bu yardımı yapmak zorundadır, sizler de bunu isteme hakkına sahipsiniz. Bu hak anayasal bir hak.

"ÖTEKİLEŞTİRMEYİ KIRMAMIZ LAZIM"

Bizim bir eksiğimizi anlatayım. Yeteri kadar sizlerle beraber olmadık, sorunlarına eğilmedik, sorunlarınızı dinlendirmedik. Roman kardeşlerimle bu benim 5 ya da 6. buluşmam. CHP'nin genel başkanı kadar Romanlarla birlikte olan ikinci bir siyasi lider yoktur.

Ötekileştirmeyi kırmamız lazım. Yeri geliyor, 'Hepimizin Adem ile Havva'dan doğduk' diyoruz. Yeri geliyor, 'Senin çocuğun benim okuluma gelmesin' diyoruz. Bunları kırıp atacağız. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapmayacağız.

Hakkı, hukuku, adaleti mutlaka sağlayacağız. Bu kardeşinize inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum. Sandık gelecek, oyunuzu kullanacaksınız dönem değişecek ve sizin döneminiz başlayacak. Hakçı bir dönem başlayacak. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz.

YORUMLAR (2)
  • Erdal Çekiçoglu: Namus sözümü...Her evde 1 tuvalet 1 banyo olcak diye vaad verseydin barii.bukadarda cahillik olmaz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Caner kayalı: Bu fukara kendi dönemi gibi zannediyor.Sormuyor soruşturmuyor.Vah vah.Sigortasız çalışan kalmadı bu memlekette.Haberi yok fukaranın.Aklı yılar öncesinde kaldı.Bu kafa ile memleket yönetecekmiş.Bakalım göreceğiz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak - Son Dakika
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