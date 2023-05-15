Kemal Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın" dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı "Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."
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