Kemal Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım

15.05.2023 16:24

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAKIN OLA Kİ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın" dedi.

"NET TESPİTLERİMİ SİZE ANLATACAĞIM"

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı "Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak."

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Ben dik duracağım, olan bitene dair tespitlerimi size anlatacağım
YORUMLAR (5)
  • güneş güneş: türk halkı seni cumhurbaşkanı yaptırmaz boşuna milleti uğraştırma bay bay kemal Cevap Yaz 92 32 Yayından Kaldır
  • Altan ozcelik40: Söylediğine kendisi inanmıyor ki millet niye inansın Cevap Yaz 97 27 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Biraz onurun varsa cekil ulkeyi yorma parlementer sistemin cóp oldu by by kemal Cevap Yaz 228 82 Yayından Kaldır
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