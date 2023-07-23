Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi

23.07.2023 15:14

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gergin geçen toplantının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmenin zorluğunu ve aile içindeki değişim tartışmalarını ele aldı. Ancak hepten başarısızlık saymanın doğru olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Gergin geçen toplantıda bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, CHP liderinin ise seçim sonuçlarına ilişkin "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" dediği öne sürüldü.

İFŞA OLAN TOPLANTININ ARDINDAN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

"KOLAY MIYDI?"

Başta İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakması yönünde konuşmalar yaptı. Sözcü'nün haberine göre daha sonra söz alan CHP liderinin ise seçim sonuçlarını, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" sözleriyle değerlendirdiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım
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