Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilginç anlar yaşandı. Gergin geçen toplantıda bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, CHP liderinin ise seçim sonuçlarına ilişkin "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" dediği öne sürüldü.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de "değişim" rüzgarlarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, geçtiğimiz günlerdeki "gizli toplantı" ile tavan yaptı. CHP'li üst düzey isimlerle online gerçekleştirdiği toplantının görüntüleri sızan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu, krizin ardından ilk kez Belediye Başkanları Toplantısı'nda bir araya geldi.
Başta İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı bırakması yönünde konuşmalar yaptı. Sözcü'nün haberine göre daha sonra söz alan CHP liderinin ise seçim sonuçlarını, "Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" sözleriyle değerlendirdiği iddia edildi.
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