Kılıçdaroğlu, şehit Mutlu'nun kayınpederine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan kayınpederine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile şehit Mutlu'nun Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'nde yaşayan kayınpederini ziyaret etti.

Burada, şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, şehit için dua etti.