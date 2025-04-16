Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar

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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gidip doktorlardan bilgi alan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Doktorlar uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi.

16.04.2025 22:23  Güncelleme: 22:40
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastaneye gelen Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere, doktorlardan Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ UYUTMA SÜRESİNİ 5 GÜNE ÇIKARMIŞLAR

Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini kaydederek, "Uyutmalarının nedeni, daha kısa sürede sağlığına kavuşması için. Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur." dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alınmıştı. Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona ermişti.Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder\'i 5 gün uyutacaklar
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Kaynak: AA

Sırrı Süreyya Önder, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Sırrı Süreyya Önder'i 5 gün uyutacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN.BARIŞ ELÇİSİ,KALBİ GÜZEL İNSAN. DUALARMIZ SENİNLE.TÜRKİYENİN GURURU. 33 7 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Allah şifa versin bütün Türkiye nin gündemi bu oldu arkadaş bu kadar önemlimi birimi Cumhutbaşkanı değil Başbakan değil vs ne yani herkes buna odaklanmış. 2 4 Yanıtla
  • Sinan Balkaya:
    Turgut Özal kürt meselesine el attı hop kalp krizi, Devlet Bahçeli aynı şekilde kürt meselesine el attı kalp krizi, şimdide Sırrı Süreyya Önder oda kürt meselesinin son bulmasındaki aktörlerden hoppala oda kalp krizi tesadüfe inanın siz. 0 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    lan oğlum bırakın sırrı Süreyyayi suikast mi trafik kazası mı sürpriz birşey mi zaten adam hastaymış baştakiler gibi yaşı gelmiş normal böyle şeyler karnımız aç ay başını getiremiyoruz ondan bahsedin 0 0 Yanıtla
  • null:
    sana mı kaldı onu açıklamak 0 0 Yanıtla
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