Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e ziyaretinde esnafın yanında olacaklarını söyledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e ziyaretinde esnafın yanında olacaklarını söyledi

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Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner\'e ziyaretinde esnafın yanında olacaklarını söyledi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Yiğiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu; görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarına tüm siyasi partilerin dikkat etmesi gerektiğini belirterek esnafın yanında olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TESK Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların sorunlarını bildiğini, onların olmadığı bir dünyanın mümkün olmadığını söyledi.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarına sadece CHP'nin değil, tüm siyasal partilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu sorunların bir kısmı uygulamadan, bir kısmı da yasaların eksikliğinden kaynaklanıyor. Sayın Başkan'a söz verdim. Geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın yanında olacağız, sorunlarını dillendireceğiz. Çözüm için de takipçi olacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, fon soruşturmasına ilişkin soru üzerine, "Kim vurgun yaptıysa, fon hırsızlığı yaptıysa cezasını çekmelidir. Yetimin hakkını kimsenin yemeye hakkı yoktur. Vatandaşın hakkını, hukukunu kimsenin çiğnemeye hakkı yoktur. Mevkisi, makamı ne olursa olsun cezalandırılmalıdır, gerekirse tutuklanmalıdır, hapse atılmalıdır. Bu olmadığı takdirde vurgunun, hırsızlığın sonu gelmez. Biz ülkede temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz." yanıtını verdi.

İktidara da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Temiz siyaset, siyasi ahlak yasası olmalı. Eğer siyaset temiz olursa süreç de sağlıklı yürür." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Yiğiner ise ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Yiğiner, görüşmede esnaf ve sanatkarların sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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