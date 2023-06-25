Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkan vekilinin tutuklanmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkan vekilinin tutuklanmasını değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkan vekilinin tutuklanmasını değerlendirdi

25.06.2023 14:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun eski yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Bostan'ın tutuklanmasına ilişkin, 'Türkiye Varlık Fonu, saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis'ten 'TMSF'deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan'a soruyorum; bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun eski yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Bostan'ın tutuklanmasına ilişkin, "Türkiye Varlık Fonu, saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis'ten 'TMSF'deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan'a soruyorum; bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi" diye sordu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu'nun eski başkan vekili Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna'nın 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla tutuklanmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) ilişkin daha önce TBMM'de kabul edilen bir yasayı anımsattı ve şunları kaydetti:

"Türkiye Varlık Fonu, saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis'ten 'TMSF'deki yolsuzluklar araştırılamaz' kanununu geçiren Erdoğan'a soruyorum; bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?"

Kaynak: ANKA
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