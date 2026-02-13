Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Kılıçdaroğlu'na Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, gazeteci Metin Işık ve Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik eşlik etti.

ECEVİT'İN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİLER

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Baykal'ın mezarına karanfil bıraktıktan sonra CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit'in kabrini de ziyaret etti, karanfil bıraktı.

"DENİZ BAYKAL DÜRÜST, NAMUSLU BİR KİŞİYDİ"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Deniz Baykal, bizim siyaset tarihimizin çok önemli bir aktörü. Dürüst, namuslu, ahlaklı, ülkesini seven, siyaseti ahlaki temeller üzerinde yapan ve geliştiren, bizim de örnek aldığımız bir kişiydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.