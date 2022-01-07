Kılıçdaroğlu ve Akşener Beylikdüzü'nde açılış ve temel atma törenine katıldı - Son Dakika

CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü'ndeki 34 proje için gerçekleştirilen törene katıldı.

Beylikdüzü'nde "Daha yaşanılabilir bir kent" sloganı ile başlatılan 34 projenin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. 20 park ve 14 tesisten oluşan proje için düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı. İki ayrı törende yeni tesisler, merkezler, kreşler ve parkların bulunduğu 28 projenin açılışı ve 6 projenin de temel atma töreni gerçekleşti. Törenler kapsamında açılışı yapılan 20 parkla Beylikdüzü'nde toplam yeşil alanın 3 milyon 900 bin metrekareye ulaştığı, kişi başına düşen yeşil alanın ise 11 metrekareye yükseldiği kaydedildi. - İSTANBUL