Kılıçdaroğlu ve Akşener, canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu ve Akşener, canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

26.04.2023 01:21

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda rahatsızlanarak canlı yayına ara vermesinden sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." derken, Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

"BİRAZ ÜŞÜTMÜŞÜM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU: GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

AKŞENER: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun ardından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
YORUMLAR (5)
  • Arzum Baskara: Allahtan insanlik olmemis Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: ALLAHINA KURBAN...RECEP TAYİP ERDOĞAN..KIYMETİNİ BİLELİM...YEDEĞİ YOK ONA GÖRE Cevap Yaz 17 13 Yayından Kaldır
  • Ghost Tattoo Studio: Fıssss Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden 'Geçmiş olsun' mesajı geldi Canlı yayında sağlık problemleri yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok siyasi isimden 'Geçmiş olsun' mesajı geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Akşener, canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener, canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement