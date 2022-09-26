Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi

26.09.2022 23:41
Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim Pazar günü genel merkezde 5 siyasi parti lideri ile yapacağı görüşme öncesi istişare toplantılarına başladı. Kılıçdaroğlu istişare toplantılarının ilkini bugün gerçekleştirerek, Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi. Babacan, Kılıçdaroğlu'nu genel merkez kapısında karşıladı. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. İki lider çıkışta gazetecilerden soru almadı.

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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Babacan bir araya geldi - Son Dakika

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