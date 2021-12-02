CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla atacağı adımları açıklamıştı. Marketlerin aralarında yağ, un, makarna, gibi ürünlere gelen zamları yansıtmaması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, hükümete de gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi kaldırması çağrısında bulunmuştu.
O çağrıyı resmileştiren bir mektup yazan CHP Lideri, ilgili yazıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımında, ''Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, gıda üreticileri temsilcileri ile bir araya geldikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Buradan şahsa sesleniyorum, kara kış fonunu hemen kur, halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmesi için şu sayacaklarımın uygulanmasını talep ediyorum:
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı - Son Dakika