Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla atacağı adımları açıklamıştı. Marketlerin aralarında yağ, un, makarna, gibi ürünlere gelen zamları yansıtmaması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, hükümete de gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi kaldırması çağrısında bulunmuştu.

''MİLLETİMİ ŞAHİT OLMAYA DAVET EDİYORUM''

O çağrıyı resmileştiren bir mektup yazan CHP Lideri, ilgili yazıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımında, ''Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

GIDA FİYATLARI İÇİN TALEP ETTİĞİ 6 ÖNERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, gıda üreticileri temsilcileri ile bir araya geldikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Buradan şahsa sesleniyorum, kara kış fonunu hemen kur, halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmesi için şu sayacaklarımın uygulanmasını talep ediyorum: