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Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı

02.12.2021 10:58
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, söz verdiği mektubu market sahiplerine yolladı. Sosyal medyadan mektubu yayınlarken ''Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla atacağı adımları açıklamıştı. Marketlerin aralarında yağ, un, makarna, gibi ürünlere gelen zamları yansıtmaması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, hükümete de gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'yi kaldırması çağrısında bulunmuştu.

''MİLLETİMİ ŞAHİT OLMAYA DAVET EDİYORUM''

O çağrıyı resmileştiren bir mektup yazan CHP Lideri, ilgili yazıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımında, ''Güldük eğlendik… Şimdi Şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı

GIDA FİYATLARI İÇİN TALEP ETTİĞİ 6 ÖNERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, gıda üreticileri temsilcileri ile bir araya geldikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Buradan şahsa sesleniyorum, kara kış fonunu hemen kur, halkımızın mutfağındaki yangını hafifletmesi için şu sayacaklarımın uygulanmasını talep ediyorum:

  1. Ziraat Bankası çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli.
  2. Çiftçinin su ve elektrik borçlarının faizi silinm3eli, yeniden yapılandırılmalı, KDV gibi ek kalemler kaldırılmalı
  3. Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde borçlara gelen faizler silinmeli, geri ödemeler 6 ay ertelenmeli
  4. Tarımda kullanılan mazottan KDV 6 ay boyunca kaldırılmalı
  5. Gıda ürünlerinde uygulanılan yüzde 8'lik KDV 6 ay boyunca sıfırlanmalı
  6. Belediyelerimiz kooperatiflerle iş birliği yaparak ucuz gıdaya erişim sağlıyor. Tüm belediyelerde bu uygulama hayata geçirilmeli.
Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Market, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı - Son Dakika
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