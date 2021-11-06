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Kılıçdroğlu: "İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir" - Son Dakika

Kılıçdroğlu: "İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir"

06.11.2021 15:59
Kılıçdroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Benim Bütçem Katılımcı Bütçe Konferansı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Benim Bütçem Katılımcı Bütçe Konferansı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen "Benim Bütçem Katılımcı Bütçe Konferansı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Her bir sorumlu vatandaş olarak gelir düzeyimiz, eğitim düzeyimiz ne olursa olsun her birimiz doğduğumuz andan itibaren vergi veririz. Emzik aldınız vergi ödersiniz, altına bez aldınız vergi ödersiniz, sakız alırsınız vergi ödersiniz. Demek ki vergisiz bir hayat yok. Bu tüm dünyada böyle. Ödediğimiz vergiler nerelere harcanıyor? Bütçeler oluşturulur, belediyeler yapar, merkezi yönetimler bütçeler yapar. O bütçeler yeri gelir zaman zaman tartışılır. Ama çoğumuz o bütçe rakamlar içinde kayboluruz. Acaba bizim tercihlerimize uygun bir bütçe yapılıyor mu? Acaba vergiler bizim sorunlarımızı giderecek alanlar için harcanıyor mu? Katılımcı bütçenin de felsefesi aslında budur" dedi.

"İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir"

Kılıçdaroğlu, "Madem ki ben vergi veriyorum, o zaman bu vergiyi nerelere harcayacağımı da beraber karar verelim. Neden çünkü ihtiyacı en iyi bilen sizsiniz, mahallenin sakini. İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir. Eğer parkı yoksa belediye başkanına veya yöneticiye burada bir ağaç bile yok, ağacın üstünde bir kuş bile yok, sokakta bizim dışımızda canlı yok. Bir ağacın altında bir parkta oturmalıyım, torunlarımla çocuklarımla beraber sohbet etmeliyim. Doğayla kucaklaşmalı onlar da. Bize bunlar lazım. İhtiyaçları önce onlardan duymalıyız. Bu ihtiyaçları karşılamak için de gerekli bütçeyi oluşturmalıyız. Bu bütçe oluşturma aynı zamanda belediye yönetiminin de saydamlığını ortaya koyuyor. Bana geldin sordun benim ihtiyaçlarımı tespit ettin. Ben bakacağım şimdi benim beklentilerimi ne ölçüde karşılıyorsun. Belediye mahallelilerden aldığı ihtiyaçları bütçeye yansıtacak, ve sizler de onu göreceksiniz. Belli zaman dilimleri içinde size hesap verecekler. Ama şu ihtiyaçları karşılayamadık bütçede . Niçin? Onunda gerekçelerini mahalle halkına veya vatandaşa bir şekilde ifade edecekler. Saydamlık dediğimiz olay çok ama çok değerlidir. Şeffaflık dediğimiz kavram. Bu yüzden Katılımcı Bütçe Konferansı'nı mutlulukla izledim. Sadece CHP olarak değil aslında bütün belediyeler aynı sorumlulukla hareket etmeli. Sizin yükünüzü de hafifletecek. Çünkü burada amaç ortak belirlendi, harcamalar ortak yapıldı. Harcamalar şeffaf yapıldı. Hesabını veremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Şişli'nin sokaklarında, kahvelerinde, parklarında rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Aldığım her kuruşun hesabını veriyor oluyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İşte demokrasi de bu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir
Kılıçdroğlu: İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdroğlu: 'İhtiyacı en iyi bilen insan mahallelidir' - Son Dakika


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