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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine başsağlığı mesajı gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kirman'da yaşanan saldırıda ve Japonya'da depremde hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya baş sağlığı mesajı gönderdi. Kim, depremden etkilenen bölgelerin kısa sürede istikrara kavuşması temennisinde bulundu ve ülkesinin terörizme karşı durduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine başsağlığı mesajı gönderdi
06.01.2024 - 16:17,
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kirman'da yaşanan saldırıda ve Japonya'da depremde hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya baş sağlığı mesajı gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine mesaj gönderdi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya başsağlığı dileyen Kim, depremden etkilenen bölgelerin kısa sürede istikrara kavuşması temennisinde bulundu. Kim aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye de başsağlığı mesajı gönderen Kuzey Kore lideri ülkesinin "her türlü terörizme karşı" durduğunu dile getirdi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırında çifte patlama meydana gelmiş, hayatını kaybeden sayısı 91'e yükseldi.

Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. - PYONGYANG

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran ve Japonya liderlerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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