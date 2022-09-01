Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti - Son Dakika
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Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti

01.09.2022 15:54
Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti

Kırşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti.

Kırşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısında 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği yaşandı. Gündem maddelerine geçilmeden önce AK Parti Belediye Meclisi Gurup Başkanı Mustafa Çakır, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'ndan 16 Ağustos tarihinde yaptığı ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'a 'Ar Damarı Çatlamış' ifadesi nedeniyle özür dilemesini istedi. Belediye Başkanı özür dilemeyeceğini kelimenin anlamını bilerek konuştuğunu söyleyince Cumhur İttifakı üyeleri toplantıyı ortak kararla terk etti.

Belediye Başkanı ajans muhabirlerini trol olmakla suçladı

Toplantıda, konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, toplantıyı takip eden Anadolu Ajansı ve İHA Muhabirini trollük yapmakla suçladı. Bazı CHP'li üyelerde 'basını da getirmişler' diye serzenişte bulundu. MHP'li üyelerde belediye başkanına Şehr'ül Emin olduğunu hatırlatarak özür dilemenin doğru bir davranış olacağını hatırlattı.

Toplantıyı terk eden AK Parti ve MHP'li üyeler yaptıkları basın açıklamasında, "16 Ağustos tarihindeki basın açıklamanızda AK Parti Kırşehir İl Başkanımız Seher Ünsal'ı kastederek 'Ar Damarı Çatlamış' şeklinde seviyesiz ve ahlak dışı ifadelerinizden dolayı toplantımıza başlamadan önce şahsınızdan özür dilem bekledik. İl Başkanımız Seher Ünsal'ın bir kadın ve bir anne olduğunu unutup Şehr'ül Emin olarak oturduğunuz o koltukta ahlak dışı ifadeler ile siyaseti kirlettiğinizi buradan ifade etmek istiyoruz. Toplantıları terk etme kararımız özür gelinceye dek devam edecek" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı 'Ar Damarı Çatlamış' polemiği ile belediye meclisi toplantısını terk etti - Son Dakika
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