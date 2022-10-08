Kırşehir haberi! Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir haberi! Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu

08.10.2022 13:50

Kırşehir gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 1 Ekim'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden alınması uygulamasını bugüne kadar 180 bin çiftçinin kullandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 1 Ekim'de başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının e-Devlet üzerinden alınması uygulamasını bugüne kadar 180 bin çiftçinin kullandığını bildirdi.

Gizligider, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen "31. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali"nde, Kaman'ın, cevizin başkenti olduğunu söyledi. Cevize verdikleri desteği sürdüreceklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarımda her anlamda bereketli bir yıl geçiriyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya, işlerini kolaylaştıracak hamleler yapmaya çalışıyoruz. 1 Ekim tarihiyle yeni bir sisteme geçtik. Artık e-Devlet üzerinden çiftçilerimiz çiftçi kayıt belgelerini alabilecekler. Bugün itibarıyla yaklaşık 180 bin kişi buradan işlem yapmış. Bu sayıyı inşallah daha da artıracağız. Amacımız çiftçi kardeşimiz evinde, traktörün üzerinde, tarlasında cep telefonu üzerinden uygulamaya girip işini halletsin. Devamını da hayvancılık üzerinde yapacağız."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Kaman cevizinin hem ilin hem de ilçenin tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirterek "Kaman cevizi çok önemli ki bugün 31'inci kez festivali düzenleniyor. Ceviz bizim için çok önemli bir ürün. Sadece ceviz içi olarak değil, katma değer ürünleriyle de bunu destekleyeceğiz. Kırşehir genelinde üretilen 32 bin dekar alanın 22 bin dekarı Kaman'da mevcut. Ceviz işleme atölyesi ve yan ürünleriyle de Kaman cevizinin değerini artıracağız." dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise cevizin çok önemli bir gıda olduğunu ifade ederek "Kaman, toprağı ile cevize ayrı bir tat vermiş. Bugün ilçemizde yetişen ve 2020 yılında coğrafi işareti alan Kaman cevizi, 22 bin dekarda üretilmekte. Buna rağmen Kaman cevizi daha dalında tükenmeye başlıyor. Ceviz üretimini ve çeşitlerini arttırmak için de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, protokolün katıldığı kortej, davul zurna ve mehter takımı eşliğinde Atatürk Caddesi'nden belediye binasına kadar yürüdü.

Festivalde, en iyi ceviz bahçesi sahibi ile en iyi cevizli baklava yapana ödül verildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

Etkinliğe, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerle yarın da devam edecek.

YORUMLAR
500
Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı Kırşehir gündem haberleri | Kırşehir TSO Meclis üyesi Ahmet Sarı, adaylığını açıkladı Kırşehir yerel haberi... CHP, Ahi Esnafını ziyaret ederek Kırşehir'de seçim çalışmalarına başladı Kırşehir yerel haberi... CHP, Ahi Esnafını ziyaret ederek Kırşehir'de seçim çalışmalarına başladı
Kaynak: AA

Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehir haberi! Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 20:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir haberi! Bakan Yardımcısı Gizligider, Kaman Ceviz Festivali'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement