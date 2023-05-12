Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan görevi bırakmasının ardından ilk paylaşım - Son Dakika
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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan görevi bırakmasının ardından ilk paylaşım

12.05.2023 16:17

Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satışı yapması sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevini bıraktı. Yaşanan gelişme sonrası Twitter hesabından İsra suresi 80. ayetinden bir kesit paylaşan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver" şeklinde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık aylardır devam eden tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİYORLAR

Kızılay'ın olağanüstü genel kurula gideceği ve mevcut başkan Kerem Kınık'ın aday olmayacağı öğrenildi.

KEREM KINIK'TAN İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstifa kararı sonrası Twitter hesabından İsra suresinin 80'inci ayetinden bir kesit paylaşan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" ifadelerini kullandı.

İşte Kınık'ın o paylaşımı;

YORUMLAR (6)
  • selo dayı: MADEM İSTİFA EDECEKTİN NEDEN DAHA ÖNCE ETMEDİN Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • selo dayı: ÜLKENİN BÖYLE DEĞERLİ YERLERİNE GERÇEKTEN İŞE YARAYAN VE ÇAILIŞAN İNSANLERIN GELMESİ GERKİYOR Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • Fırat Çalışkan: :)))) dürüstlük :))) zahmet etmeseydin,pazartesi zaten tıpış tıpış :)))) Cevap Yaz 63 39 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan görevi bırakmasının ardından ilk paylaşım - Son Dakika
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