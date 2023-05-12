Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan görevi bırakmasının ardından ilk paylaşım

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 4. gününde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine çadır satışı yaptığı ortaya çıkan Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık aylardır devam eden tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİYORLAR

Kızılay'ın olağanüstü genel kurula gideceği ve mevcut başkan Kerem Kınık'ın aday olmayacağı öğrenildi.

KEREM KINIK'TAN İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstifa kararı sonrası Twitter hesabından İsra suresinin 80'inci ayetinden bir kesit paylaşan Kınık, "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" ifadelerini kullandı.

İşte Kınık'ın o paylaşımı;