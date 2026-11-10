Kızılay teklifinin 5. maddesi Genel Kurul'dan geçti, Cumhurbaşkanı tüzüğü onaylayacak

TBMM Genel Kurulunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin bir maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen teklifin 5'inci maddesine göre, Türk Kızılayın ilkeleri, kuruluş amacı, görevleri, teşkilat yapısı, üyelik hak ve görevleri, üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine dair esasları, organlarının görev ve sorumlulukları, bütçe uygulamaları ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar tüzükle düzenlenecek. Tüzük, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak.

Teklifin birinci bölümünün tamamlanmasının ardından, ikinci bölümün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, teklifin bazı maddelerini eleştirdi. Esen, 7. madde ile olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma zamanlarında faaliyet bölgesinde fiilen görev yapan Kızılay personelinin, ilgili kanundaki şartlarla nakdi tazminat ve aylık bağlanması güvencesinin kapsamına alınmasını ilkesel olarak desteklediklerini ancak önemli bir eksiklik bulunduğunu söyledi.

Komisyon görüşmelerinde Kızılay yönetiminin düzenlemenin "maaş alan, sigortası Kızılay tarafından yatırılan ve görevlendirilen personeli kapsadığını, gönüllüleri kapsamadığı" yönünde görüş belirttiğini aktaran Esen, "Bir afet bölgesi düşünün. Aynı yardım noktasında biri ücretli çalışan, diğeri kayıtlı gönüllü olarak iki insan görev yapıyor. Aynı tehlikeye maruz kalıyorlar. Getirdiğimiz özel güvence bakımından aralarındaki farkı yalnızca ücret alıp almamaları üzerinden açıklayabilir miyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kızılay'ın plazmadan yerli ilaç üretmek amacıyla Güney Koreli bir şirketle ortaklık kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirkete 65 milyon avro teknoloji transferi bedeli ödemesi yapılıyor ancak projenin mali yapısı ve gerçek yerli üretim hedefi ciddi soru işaretleri bizim için. Cevap bekleyen sorular var. 65 milyon avroyu biz neden ödüyoruz? Yerli üretim nerede? Türkiye'de toplanan plazma neden Güney Kore'ye gönderiliyor? Alım garantisi neden veriliyor? Kızılay ne kazanacak? Üretim ne zaman başlayacak? Bu soruların cevabı yok. Aslında temel mesele, milletimizin bağışladığı kanın yabancı şirketler için kazanç kapısına dönüşmemesi, Kızılay'ın haklarının ve kamu kaynaklarının korunmasından ibarettir."

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kızılay'ın şahısların ellerine, dar siyasi hesaplara ve tartışmalı yönetim anlayışlarına kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Demir, "Bu kurumu zedelenen ruhundan arındırarak milletin öz malı olarak yeniden güçlendirelim çünkü Kızılay herhangi bir iktidarın, herhangi bir zümrenin arka bahçesi değil, bu şanlı milletin ortak, bölünmez değeridir, sığınağıdır." dedi.

"Düzenleme kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacak"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türk Kızılay Kanunu Teklifinin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığını aynı zamanda Türkiye'nin insani yardım kapasitesini ve afetlere hazırlık düzeyini de güçlendirecek önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sosyal yardım hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğru zamanda ulaşılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu kanuni düzenlemeyle kurumlar arasındaki işbirliği ve veri paylaşımının geliştirilmesinin sosyal yardımlara, ihtiyaçlara daha uygun biçimde planlanmasına ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Elbette bu süreçte kişisel verilerin korunmasına ve vatandaşlarımızın mahremiyetine saygı gösterilmeli, temel ilkemiz bu olmalıdır. Güçlü bir koordinasyon ve etkin bir işbirliği sosyal destek mekanizmalarını daha da geliştirecek, vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırmada daha önemli bir katkı sağlayacaktır."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasındaki patlamaya işaret ederek, Kızılay'ın böyle zamanlarda insanların yardımına koşması gereken bir kurum olduğunu söyledi. Eren, "Kızılayın şirketlerine ayrıcalık var, ihalesiz alımlar, usulsüz devirler var; denetimsiz, hesap vermeyen bir kurum var. Oysa Kızılayın asıl sermayesi, halkın güveniydi." dedi.

Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kızılay'ın milletin en zor gününde yanında durması gereken bir kurum olduğunu, bugün Kızılay'ı konuşurken yalnızca yardımları değil, depremde satılan çadırları ve bunu ortaya çıkaran gazetecileri ve basının karşı karşıya bırakıldığı baskıyı da konuşmaları gerektiğini söyledi.

Genç, seçim bölgesi Kayseri'de de Kızılay'la ilgili sıkıntıların kendilerine sık sık iletildiğini anlatarak, "Kayserili hayırseverlerimizin bağışlarıyla dar gelirli vatandaşlarımız da 'sağlık hizmeti alabilsin' diye Kızılay Hastanesi yapıldı. Birçok hayırseverimiz bu hastaneye katkıda bulundu. Bugün ise yüksek muayene ve tedavi ücretleri nedeniyle vatandaşlarımız kendi bağışlarıyla yapılan hastanede tedavi olmakta güçlük çekiyor." dedi.

"Kızılay'ın güçlü konumu ülkemizin diplomasisine katkı sağlayacaktır"

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, düzenlemeyle Türk Kızılayının kurumsal yapısının güçlendirilmesi, görev ve yetkilerinin belirginleştirilmesi ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Türk Kızılayının uluslararası alandaki saygınlığını, güvenilirliğini ve etkinliğini daha ileriye taşımanın da bu düzenlemenin temel hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Ahlatcı, şu ifadeler kullandı:

"Çünkü Türk Kızılayı yalnızca ülkemizde değil dünyanın farklı coğrafyalarında da ihtiyaç sahiplerine ulaşan, milletimizin yardımseverliğini temsil eden köklü bir insani yardım kuruluşudur. Türk Kızılayının küresel insani yardım sisteminde daha güçlü bir konuma ulaşması ülkemizin insani diplomasi kapasitesine de katkı sağlayacaktır."

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Başkanvekili Beyazıt, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Beyazıt, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.