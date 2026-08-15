KKTC askeri komuta kademesinde değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) askeri komuta kademesinde de değişikliğe gidildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) Korgeneral Ertan İnaltekin atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin yeni görev yerlerine ilişkin atama kararları yayımlandı. Atamalarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki askeri komuta kademesinde de önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Korgeneral Ertan İnaltekin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev değişimi

Atama kararları kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında (GKK) da görev değişikliğine gidildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevine atandı. Görgülü'nün yerine ise Genelkurmay Cari Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi.

Böylece yeni atamalarla KKTC'de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevini Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevini ise Tümgeneral Şükrü Bilir üstlenecek.