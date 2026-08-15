KKTC Başbakanı'ndan Hristodulides'e Tepki - Son Dakika
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KKTC Başbakanı'ndan Hristodulides'e Tepki

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Ünal Üstel, Hristodulides'in Maraş'la ilgili açıklamalarını kınadı ve karşılıklı güvenin azaldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulides'in son dönemdeki açıklamalarına tepki göstererek, "Hristodulides'in Türk toprağı olan Maraş'a yönelik 'geri döneceğiz' söylemleri ve 'Maraş'ı iade edin' talepleri, Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibarettir" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulides ve ona yakın isimlerin son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin cevap geldi.

Hristodulides ve çevresinden gelen açıklamaları "kışkırtıcı, gerçek dışı ve düşmanca" olarak nitelendiren Üstel, "Hristodulides'in Türk toprağı olan Maraş'a yönelik 'geri döneceğiz' söylemleri ve 'Maraş'ı iade edin' talepleri, Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan boş sözlerden ve kuru sıkı tehditlerden ibarettir. Kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı. Hristodulides'in "Maraş'ın iadesi Kıbrıs sorununun çözümüne katalizör olur" şeklindeki söylemine de tepki gösteren Üstel, bunun Rum tarafının sorunun özünden ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini savundu. Kıbrıs'taki çözüm süreçlerinin sonuçsuz kalmasından Rum liderliklerini sorumlu tutan Üstel, geçmişte ortaya konulan çözüm planlarının Rum tarafınca reddedildiğini belirtti. Üstel, "Kıbrıs'ın artık inkar edilemeyecek gerçeği, egemen iki ayrı devletin varlığıdır" dedi. Hristodulides'in Kıbrıs Türk halkından, topraklarından ve devletinden taleplerde bulunmaya devam etmesinin güveni tükettiğini ve çözümsüzlüğü derinleştirdiğini belirten Üstel, "Rum yönetimi artık gerçekle yüzleşmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Girne Kalesi'ndeki festival girişimlerine tepki

Üstel, Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan müzik festivalinin engellenmesine yönelik girişimlere de tepki gösterdi. Bir taraftan çözüm söylemlerinde bulunulurken, diğer taraftan Kıbrıs Türk halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Üstel, söz konusu yaklaşımı "baskıcı ve düşmanca" olarak nitelendirdi. Üstel, "Bir yanda çözüm söylemleri, diğer yanda Kıbrıs Türk halkının en temel haklarını dahi gasbetmeye çalışan bir anlayış vardır. Bu açık bir çelişki ve riyakarlıktır" dedi.

Hristodulides ve ekibine seslenen KKTC Başbakanı Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kıbrıs Türk halkı onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelen hiçbir saldırıya dün geçit vermedi, bugün vermiyor, yarın da asla vermeyecektir."

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Ünal Üstel, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı'ndan Hristodulides'e Tepki - Son Dakika

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