KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den AK Parti'ye Kutlama Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü için kutlama mesajı yayımladı. Üstel, kutlama mesajında, "Türkiye siyasetinde istikrarın, vizyonun ve güçlü liderliğin simgesi haline gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24. kuruluş yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum. AK Parti, kurulduğu günden bu yana millet iradesini esas alan anlayışı, kalkınma hamleleri ve milli duruşuyla; Türkiye'nin, bölgemizin ve tüm Türk dünyasının güven duyduğu bir siyasi hareket olmuştur" dedi.

KKTC ile anavatan Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anavatan Türkiye ile omuz omuza yürüdüğümüz her süreçte, başta vizyoner lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti hükümetlerinin samimi desteğini, güçlü dayanışmasını ve kararlı duruşunu hissettik. Bu kardeşlik ve iş birliği, halkımızın geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatlarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, "Bu vesileyle başta AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum" dedi. - LEFKOŞA