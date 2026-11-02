KKTC Başbakanı Üstel, 2027 için yaklaşık 30 milyar TL kaynak öngörüldüğünü açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin 6 Aralık seçimlerine birlik ve beraberlik içerisinde hazırlandığını belirterek, "Ulusal Birlik Partisi kaya gibi duruyor" dedi. Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında yaklaşık 76 milyar TL kaynak sağlandığını, 2027 yılı için de yaklaşık 30 milyar TL'lik yeni kaynak öngörüldüğünü açıkladı.

KKTC Başbakan Ünal Üstel, katılmış olduğu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üstel, UBP'deki milletvekili aday belirleme süreci, 6 Aralık seçimleri, Türkiye ile mali iş birliği, sağlık ve ulaşım yatırımları ile hükümetin yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

"Ulusal Birlik Partisi kaya gibi duruyor"

UBP'de milletvekili adaylarının belirlenmesinin ardından yaşanan tartışmalara değinen Üstel, adaylık sürecinde 71 kişinin yarıştığını, 10 kontenjanla birlikte 81 kişi arasından 50 milletvekili adayının belirlendiğini söyledi. Aday belirleme sürecinde yaşanan itirazların değerlendirildiğini ve tartışmaların geride kaldığını ifade eden Üstel, "Ulusal Birlik Partisi kaya gibi duruyor. O kayanın üzerinden bir parça koparmak kolay değil. İki gün konuşuldu, bitti, kapandı" ifadelerini kullandı. Üstel, UBP'nin 50 milletvekili adayıyla 6 Aralık seçimlerine hazırlandığını, 18 beldede de belediye başkan adaylarının bulunduğunu belirtti.

Türkiye ile mali iş birliğinde 30 milyar TL'lik yeni kaynak

Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokollerinin KKTC'deki yatırımlara önemli katkı sağladığını belirten Üstel, bugüne kadar yaklaşık 76 milyar TL kaynağın ülkeye aktarıldığını söyledi. Söz konusu kaynakların yol, hastane, okul ve altyapı yatırımlarında kullanıldığını ifade eden Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği son görüşmede 2027 yılına ilişkin mali iş birliği çalışmalarının da ele alındığını kaydetti. Üstel, 2027 yılı için yaklaşık 30 milyar TL'lik yeni kaynağın Türkiye bütçesine konularak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu belirterek, bütçenin kabul edilmesi halinde şubat ayından itibaren yeni projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"Dağ yolunun tamamı 2027 yılında bitecek"

Ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi veren Üstel, Girne-Değirmenlik Dağ Yolu projesinin yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti. Üstel, "Dağ yolunun tamamı 2027 yılında bitecek" diyerek, Çatalköy-Girne yolunun son etabının da yaklaşık 5-6 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Lefkoşa çevre yolu, Güzelyurt-Lefke yolu ve Alsancak-Girne güzergahında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Üstel, yeni dönemde Lefkoşa-İskele ve Girne-Güzelyurt yollarına yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini ifade etti.

"2027 yılında Lefkoşa Hastanesi açılacak"

Sağlık alanındaki yatırımları da değerlendiren Üstel, Lefkoşa'da yapımı devam eden 341 yataklı yeni hastanenin 2027 yılında hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı. Pamuklu Hastanesi'nin ise yıl sonunda tamamlanacağını belirten Üstel, Girne ve Güzelyurt hastaneleri ile çeşitli bölgelerdeki sağlık merkezlerine yönelik yatırımları anlattı. Ambulans filosunun yüzde 90 oranında büyütüldüğünü ifade eden Üstel, sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırmak amacıyla yeni bir çağrı merkezi oluşturulmasının planlandığını söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapay zeka destekli görüntüleme değerlendirme sisteminin kullanılmaya başlandığını belirten Üstel, daha önce 15-20 gün sürebilen bazı sonuçlandırma işlemlerinin yeni sistemle 30-45 dakikaya kadar indirilebildiğini kaydetti.

Genel sağlık sigortası yeni dönemde hayata geçirilecek

Genel sağlık sigortasına ilişkin yasal hazırlıkların tamamlandığını belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile ön görüşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi. Üstel, "Genel sağlık sigortası yasasını geçireceğiz" diyerek, yeni sistemle KKTC vatandaşlarının Türkiye'deki hastane ve eczanelerden de yararlanabilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Muhalefete yatırımlar üzerinden yanıt

Muhalefetin hükümetin ekonomi politikalarına ve yatırımlarına yönelik eleştirilerini de değerlendiren Üstel, geçmiş dönemlerde tamamlanamayan projelerin kendi hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini savundu. Yeni Ercan Havalimanı ve Lefkoşa çevre yolunu örnek gösteren Üstel, muhalefete "Siz iktidar döneminizde niye becerip yapmadınız?" sorusunu yöneltti.

Hükümetin mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Üstel, "Her ayın başında halkımıza maaşlarını veriyoruz. Geçmişteki gibi maaşları taksitle ödemedik" ifadelerini kullandı. Üstel, hükümetin yatırımları sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bırakın onlar konuşsun, biz icraat yapmaya devam edelim" dedi.