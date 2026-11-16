KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İsveç Büyükelçisi Cederin ile Kıbrıs meselesini görüştü - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İsveç Büyükelçisi Cederin ile Kıbrıs meselesini görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İsveç Büyükelçisi Cederin ile Kıbrıs meselesini görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İsveç Büyükelçisi Cederin ile Kıbrıs meselesini görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin'i kabul ederek Kıbrıs meselesi ve Ada'daki gelişmeleri görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman da yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin ile Kıbrıs meselesi ve Ada'daki güncel gelişmeleri görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin'i Cumhurbaşkanlığında kabul ederek görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs meselesi ve güncel gelişmeler ele alınırken, taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Kıbrıs meselesi ve Ada'daki güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman da hazır bulundu. Görüşme kapsamında hediye takdimi de gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
DiplomasiPolitikaKıbrısHediyeİsveçDünyaSon Dakika

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