KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir"

27.07.2022 13:32
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı olarak barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı olarak barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir. Dolayısıyla biz Rum komşularımıza da her zaman doğru mesajları vermeye çalışıyoruz. 50 yıldan fazla federal temelde bir anlaşma için çok müzakere yapılmıştır. Hem bizlerin liderliği hem Türkiye Cumhuriyeti iyi niyetini ortaya koymuştur" dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans için Osmaniye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı olarak barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir" diyerek, Rum komşularına her zaman doğru mesajlar verdiklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini esirgemediğini de sözlerine ekleyen Tatar, "Osmaniye, Çukurova bu bölge her zaman bize en yakın bölgedir. Geçmişimizde tarihimize baktığımızda her zaman o kadim bağlarımız, gönül büyüklerimiz ve aynı kökte aynı milletin evlatları olarak Doğu Akdeniz'in noktasında Türk dünyasının temsili olarak kendimizi görmekteyiz. Bununla ilgili de tabii ki gurur duymaktayız. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele, direniş ve 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik'in adaya çıkmasıyla 1978'de ayrılan Osmanlı askerlerinin 96 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mücahitlerle buluşması bizler için tarihi öneme sahiptir. Bizim Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı olarak barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir. Dolayısıyla biz Rum komşularımıza da her zaman doğru mesajları vermeye çalışıyoruz. 50 yıldan fazla federal temelde bir anlaşma için çok müzakere yapılmıştır. Hem bizlerin liderliği hem Türkiye Cumhuriyeti iyi niyetini ortaya koymuştur. Son olarak Annan Planı ve 2017'de nelerin yaşandığını ulusumuz, milletimiz çok iyi bilmektedir. Ama hiçbir zaman karşılık bulamadık. Çünkü Rum ve Yunan ikilisi Kıbrıs'ın tekrar nasıl bir Helen adası olabileceği noktasında o niyetlerini hiçbir zaman gizlemediler. Biz de bunun idraki ve bilinci içerisinde yeni bir siyaset başlattık. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda bize tam destek vermiştir" dedi.

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Kaynak: İHA

Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük erenimizdir' - Son Dakika

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