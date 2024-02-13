KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş depremlerini anlattı

Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinin her zaman yüreklerinde olacağını belirterek, her yıl hayatlarını kaybedenleri anacaklarını söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret eden Tatar, daha sonra 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in enkaz alanını ziyaret etti.

Tatar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"nin yaşandığını, 11 ili etkileyen depremlerin Adıyaman'da da büyük bir felakete yol açtığını dile getirdi.

Ersin Tatar, şöyle konuştu:

"Burada bizim de şampiyon meleklerimiz, yavrularımız, voleybol şampiyonlarımız, onların bazı anne, baba ve öğretmenleri bu binada, bu enkaz altında hayatlarını kaybetmiştir. Tabii bu binada çok sayıda başka vatandaşlar da vardı, rehberler vardı. Tümüne Allah'tan rahmet, bir kez daha yakınlarına sabırlar diliyorum. Aileler bu acıyı hep yaşıyor, birlikte yaşıyoruz. İsias ile bütün milletimizin yüreği parçalanmıştır, canlar yanmıştır. Bu yöremiz halen daha bu acıyı taşıyor ve tabii ki ömrümüz yettiği sürece, yaşadığımız sürece hep bu acıyı da yaşayacağız."

"6 Şubat depremi Kıbrıs Türk'ü için çok acıydı"

Kıbrıs'ta çok acılar yaşadıklarını anlatan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rum-Yunan ikilisine karşı büyük savaşlar, büyük olaylar, soykırımlardan geçtik, çok katliamlardan geçtik. Bütün bunlar yüreğimizi hep acılı bir şekilde bugüne kadar getirdi ama bu 6 Şubat depremi yine Kıbrıs Türk'ü için çok acıydı. Çünkü bu kadar çocuğu böyle bir bina altında kaybetmek tabii ki bunu kabul etmesi hiç de kolay değildir. Bu acı hep olacak, bu acı hep yüreğimizin bu şekilde parçalanmış geleceğe taşıyacaktır. Ben bir kez daha herkese sabırlar diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde 53 bin kişinin hayatını kaybettiği söylenmektedir. Bu 53 bin kişi çok büyük bir sayı. Ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

Tatar, 6 Şubat'ın birinci yılını gerek KKTC'de gerek Türkiye'de törenlerle andıklarını anımsatarak, ayrıca mezarları ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenlere dualar ettiklerini ifade etti.

"Bu acıyı birlikte yaşadık"

Tatar, Adıyaman ile KKTC arasında önemli bağlar oluştuğunu, bu acının birlikte yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6 Şubat sabahında ben defalarca gerek o zamanın valisini gerek belediye başkanını gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ'ı hep kendileriyle burada nelerin yaşanmakta olduğunu... Daha dün gibi hatırlıyorum. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'yla çeşitli değerlendirmeler yaptık. Oradaki bizim barış kuvvetleri komutanımız, güvenlik kuvvetleri komutanımız, sivil savunma teşkilat başkanımız ve çok sayıda sağlık çalışanı ile diğer sivil toplum gönüllüleri buraya gönderildi. Burada onlar 1 hafta boyunca bu enkaz altından canlarımızı kurtarmak için olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdi ama neticede canlı birini bulamadık. Onların bedenlerini KKTC'ye götürüp defnettik. Dolayısıyla Adıyaman ile KKTC arasında oluşan bu bağlar, ilişkiler her zaman daim olacaktır. Burada tüm Adıyaman halkına bir kez daha sabırlar diliyorum, hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum."

"Asrın felaketi değil bin yılın felaketi"

Üzüntülerinin büyük olduğunu dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Bu asrın felaketi değil bin yılın felaketi. 6 Şubat 2023. Her zaman bu tarih bizim yüreğimizde olacaktır ve her yıl anma törenleriyle hayatlarını kaybedenleri hep birlikte anacağız. Acımız büyüktür, acımız milletindir. Evet Kıbrıs Türkleri de burada hayatlarını kaybettiler ama Türk milletine ve buralarda yaşayan insanlarımıza bir kez daha sabırlar diliyorum. Bu acımız bir bakıma yüreklerimizi dağlayarak bizleri daha da yakınlaştırmıştır. Bunu da belirtmek istiyorum.

Fakat tabii şu anda bir yargı süreci var. Bu yargı süreciyle alakalı geçenlerde de bunun duruşmaları vardı. Bizden de Sayın Başbakanımız da buradaydı. Diğer milletvekillerimiz, aileler hepsi buradaydı. Hepsi yakinen yargıyı ve davaları izliyor. Bizim için hassasiyet elbette çok büyüktür çünkü ailelerin de feryadı, çocukların huzur bulabilmesi için ailelerin huzur bulabilmesi için adaletin yerini bulması lazım. Adaletin yerini bulabilmesi için elbette bağımsız Türk yargısı mutlak suretle gereğini yapacaktır. Bir takım raporlar, bir takım incelemeler hepsi gerekli makamlar tarafından sunulmuştur. Bir kasıt olayı var burada çünkü gerçekten bu enkaza baktığımda görüyorum, bu arazinin arkasındaki bina dimdik ayakta duruyor ama bu bina kum yığınına dönüşmüş ve burada canlar gitmiş."

"Bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum"

Tatar, ailelerin, herkesin acısının çok büyük olduğunu, her davanın kendi koşullarında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi bir kez daha buradan ifade ediyorum. Bir kez daha tüm hayatlarını kaybedenlere, bizim şampiyon meleklerimize Allah'tan rahmet, tüm acılı ailelere sabırlar, milletimize başsağlığı diliyorum. Bundan sonraki süreçte binaların en iyi şekilde yapılmasını ve sonraki nesillerin böyle acılar yaşamaması en büyük temennimizdir. Acı hepimizindir, bu acılar ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Tatar daha sonra Vali Osman Varol ile Yeni Mezarlık'a geçerek depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.