KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Süleyman Demirel'in mezarını ziyaret etti

Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in mezarını ziyaret etti.

Isparta'da temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Aydın Baruş'la birlikte 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Demirel'in mezarı başında Kuran'ı Kerim Tilavetinin ardından dua eden Cumhurbaşkanı Tatar'a Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer, Kıbrıs gazileri adına plaket takdim etti. Tatar anma programının ardından Süleyman Demirel'in 55 yıllık siyasi hayatından kesitlerin ve objelerin sergilendiği müzeyi gezerek bilgi aldı. - ISPARTA